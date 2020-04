Keeris kan niet wachten op herkansing met Nuenen: ‘Oefeningen thuis zijn geen drol aan’

Langzaam, maar ondanks een kleine opleving toch ook steeds zekerder, verdween gedurende het seizoen de hoop van Nuenen op handhaving in de hoofdklasse. In het moeizame seizoen speelde de formatie van trainer Jan Poortvliet in twintig wedstrijden tien punten bij elkaar, met de laatste plaats als resultaat. Doordat de competitie bevroren wordt en de indeling hetzelfde blijft, krijgt Nuenen volgend seizoen een herkansing. ,,Daar ben ik heel blij om”, zegt doelman Jeroen Keeris. ,,Op deze manier kunnen we bewijzen dat we wel degelijk in de hoofdklasse thuishoren, ondanks de resultaten van dit seizoen. Toch blijft het dubbel en wil je eigenlijk niet van deze situatie profiteren.”