Kern selectie UNA ook volgend seizoen in geelzwart

TWEEDE KLASSE F Speler Mier­lo-Hout per ambulance naar Eindhoven gebracht

17 februari In de 53ste minuut werd de wedstrijd tussen Beerse Boys en Mierlo-Hout tijdelijk gestaakt. Een speler van Mierlo-Hout liep een op het oog ernstige blessure aan zijn knie op. De voetballer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Eindhoven. Uit onderzoek bleek de Helmondse voetballer in ieder geval niets te hebben gebroken. Wat voor kwetsuur hij wel heeft opgelopen wordt nog onderzocht.