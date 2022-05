Kevin Raaijmakers wil bij Hapert mooi afsluiten met klassenbehoud: ‘Bij Casteren zijn ze blij met mijn komst’

Na drie opeenvolgende nederlagen staat Hapert in de derde klasse D derde van onderen, een nacompetitieplek. Kevin Raaijmakers, met negen doelpunten ploegtopscorer, had dit seizoen op meer gehoopt. ,,Ik had niet verwacht dat we in de top vijf mee zouden gaan draaien, maar wel in de middenmoot. We zaten er even goed in na overwinningen tegen Reusel Sport, Gestel en Budel, maar daarna kwam er mede door veel blessures weer zand in de motor. De afgelopen weken missen we zes tot zeven spelers en dat is voor een club als Hapert niet op te vangen.”