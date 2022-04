Kianu Verlinden derde versterking Gemert

Verlinden begon met voetballen bij Best Vooruit maar werd al op jonge leeftijd gescout door RKC, tevens speelde hij ook één seizoen in de jeugdopleiding van Alphense Boys. Sinds zijn zeventiende is hij een vaste waarde in het vaandelteam van Best Vooruit, eerst als middenvelder maar de laatste jaren als verdediger.

Bij Gemert gaat hij voor een plekje op het middenveld. Nadat de zwart-witten de interesse bekend maakten bij Verlinden nam hij contact op met zijn jeugdvriend Ruben Rodrigues. De middenvelder, die in het verleden één seizoen actief was op sportpark Molenbroek adviseerde Verlinden de stap te maken: ,,Ruben heeft me wel aangeraden om deze stap te maken. Gemert is een zelfde soort vereniging als Best Vooruit; een échte dorpsclub, waar je na de wedstrijd samen een drankje doet, met een gezellige sfeer. Daar hou ik van.”Maar het belangrijkste is dat hij als voetballer het maximale uit zijn kwaliteiten wil halen. ,,Gemert is een mooie, goede club op een hoog niveau. Ik krijg nu de kans en dit was voor mijn gevoel het perfecte moment. Ik heb er veel zin in” aldus Verlinden op de website van Gemert.