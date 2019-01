‘Kind van de club’ Ger Demin nieuwe trainer UNA

Dré Rennenberg legt na achttien jaar voorzit­ters­ha­mer neer bij Tivoli

19:20 Voetbalclub SV Tivoli neemt zondag 6 januari op de nieuwjaarsreceptie afscheid van Dré Rennenberg. Hij was achttien jaar voorzitter van de Eindhovense vereniging en legde zijn functie per 1 januari neer. Rennenberg gaat de boeken in als de langstzittende voorzitter van Tivoli.