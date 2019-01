Kindo Kamara voelt zich thuis bij De Valk: ‘Hier kwam mijn zelfvertrouwen weer terug’

Wat als NWC dit in de finale was overkomen?

18 januari ‘The winner takes it all; The loser has to fall; It's simple and it's plain; Why should I complain’. Een stukje uit het lied The winner takes it all van de Zweedse popgroep ABBA. ABBA speelde deze week een hoofdrol bij NWC. De Astense derdeklasser speelde dinsdag een meer dan verdienstelijk bekerduel tegen eersteklasser Wittenhorst. Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord. Penalty's moesten voor de beslissing zorgen welke ploeg doorging naar de achtste finale van de districtsbeker. Om en om (het ABAB-systeem) werd er geschoten. NWC miste twee keer. Uitgeschakeld.