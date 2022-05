Kleinzoon Yurjen (26) met Marvilde-titel in voetsporen van opa Jan (85): ‘We speelden zonder netten in de goal’

DERDE DIVISIE Gemert pakt tweede periodeti­tel

Zonder zelf in actie te komen heeft Gemert de eerste tastbare prijs van dit seizoen gepakt. De ploeg van trainer Reinald Boeren legde beslag op de tweede periodetitel in de Derde Divisie maar was daarvoor afhankelijk van Quick. Na een spectaculaire wedstrijd verloor de Haagse formatie met 5-3 van Dongen.

28 april