KNVB: competities amateurvoetbal moeten uiterlijk 30 juni afgerond zijn

Door de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van het coronavirus kan Van der Zee lang niet alle vragen beantwoorden. ,,We doen een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen.’’ Alle wedstrijden zijn tot nu toe uitgesteld tot en met 6 april. ,,Voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s.’’

Het streven is om alle competities in de A-categorie (eerste elftallen plus hoogste categorieën bij de reserves, vrouwen en jeugd) volledig af te werken om de promoties en degradaties te kunnen bepalen. ,,Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.’’