KNVB openbaart speelschema's amateurvoetbal: De Valk opent thuis tegen Deurne

De KNVB heeft de speelschema's voor het nieuwe amateurvoetbalseizoen bekendgemaakt van de eerste tot en met de vijfde klasse. Op de eerste speeldag, in het weekend van 22 en 23 september, neemt De Valk het in de eerste klasse D thuis op tegen SV Deurne.

In dezelfde klasse start Heeze, vorig seizoen kampioen in de tweede klasse, met een verre uitwedstrijd tegen EHC in Hoensbroek. In de eerste klasse C begint nieuwkomer Rhode op het nieuwe eigen kunstgrasveld op sportpark De Neul tegen HVCH uit Heesch.

Het naar de tweede klasse gepromoveerde Bladella vangt de competitie in 2F aan op bezoek bij Rood-Wit Veldhoven. Someren ontvangt Marvilde. Een trede lager, in de derde klasse D, is Budel tegen Sparta'25 één van de affiches op de eerste speeldag.

Het derbygehalte is niet al te hoog in het openingsweekend. In de vijfde klasse E is wel meteen de Bergeijkse derby tussen het gedegradeerde De Weeboscch en Terlo.

Eerste klasse C

Brabantia - Woezik

Best Vooruit - TOP

Rhode - HVCH

Prinses Irene - Oirschot Vooruit

Eerste klasse D

Geldrop - Venlosche Boys

De Valk - Deurne

ZSV - Veritas

EHC - Heeze

Tweede klasse F

Someren - Marvilde

Beerse Boys - Gestel

Wilhelmina'08 - Mierlo-Hout

Hilvaria - EFC

FC Eindhoven - Braakhuizen

RKVVO - RPC

Rood-Wit V - Bladella

Derde klasse C

Liessel - Helmondia

NWC - Ysselsteyn

Derde klasse D (Zuid 1)

SBC - Tivoli

Wodan - Hapert

Dommelen - Reusel Sport

DBS - PSV

Spoordonkse Boys - Wilhelmina Boys

Valkenswaard - Unitas'59

Budel - Sparta'25

Derde klasse D (Zuid 2)

Constantia - Handel

MULO - Volkel

Vierde klasse E

Lierop - Sterksel

FC Cranendonck - RKSVO

Maarheeze - RKMSV

SSE - Neerkandia

DOSL - DESM

RKESV - ONDO

Vierde klasse F (Zuid 1)

Vessem - SDO'39

Nieuw Woensel - De Raven

HMVV - RKDSV

EMK - Steensel

Bergeijk - Hoogeloon

Waalre - Acht

ZSC - Woenselse Boys

Vierde klasse F (Zuid 2)

Mariahout - MVC

ASV'33 - RKPVV

RKGSV - Bavos

Stiphout Vooruit - Bruheze

Olympia Boys - SJVV

Mifano - Milheezer Boys

ELI - Brandevoort

Vierde klasse I

Boskant - Cito

DVG - Nijnsel

Vijfde klasse E (Zuid 1)

De Weebosch - Terlo

Casteren - Dosko'32

Hulsel - Knegselse Boys

Rood-Wit'67 - DEES

Pusphaira - SVSH

Netersel - DVS

Riethoven- De Bocht'80

Vijfde klasse E (Zuid 2)

Keldonk - Tongelre

HSE - SPV

HVV Helmond - WHV

Rood-Wit'62 - Nederwetten

Vijfde klasse F

SVS - Elsendorp