KNVB past bizarre aanvangstijd van SV De Braak-Veenendaal aan na ‘systeemfout’

ED amateur­voet­bal­ga­la nog altijd als super sunday, ook na corona

EINDHOVEN - VV Hoogeloon werd in 2019 op het ED Amateurvoetbalgala gehuldigd als beste ploeg in de regio Eindhoven. Geen mens kon bevroeden hoe een virus een paar maanden later het voetbal op zijn kop zou zetten, maar drie jaar later staat datzelfde Hoogeloon wéér op het podium.

8 juli