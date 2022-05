Koploper Acht wint voor negende keer op rij; meerdere ploegen strijden voor derde plek

Tivoli-Acht 0-3. In een teleurstellende eerste helft had Acht een groot overwicht, maar creëerde slechts een paar kansjes die niet werden benut. Daardoor bleef het op de counter loerende Tivoli in de wedstrijd. In de 51ste minuut was Rob van der Plaat zijn directe tegenstander te slim af en verraste ook de keeper van Tivoli met een geweldig afstandsschot van 35 meter, 0-1. In de 60ste minuut was het weer raak toen Mathijs Huising uit een voorzet van Timo Verhagen de 0-2 binnen kon koppen. Met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal bepaalde Huising in de 87ste minuut de eindstand op 0-3.

Boskant-Mariahout 1-0. De thuisploeg was sterker in het eerste kwartier en maakte toen de 1-0 via Emiel van den Elsen. Mariahout kwam daarna wat beter in de wedstrijd, maar dat stopte na rust, want toen domineerde Boskant. Er waren aan beide kanten genoeg kansen. Boskant had pech in de afronding en doelman Frank Thijssen redde nog een aantal keer op Mariahoutse inzetten.

Avesteyn-RKGSV 4-3. Avesteyn kwam op 1-0 en daarna deed de Gerwense ploeg wat terug via Gijs Vorstenbosch, 1-1. Toch maakte de thuisploeg het verschil door in de eindfase van de eerste helft twee keer te scoren, waarmee 3-1 de ruststand was. Avesteyn scoorde vlak na de pauze 4-1 en de wedstrijd leek beslist. Toch wist RKGSV terug te komen. Mark Bartels maakte 4-2 en Daan de Loo benutte zijn kans voor de 4-3. Het bleef spannend tot het einde, maar Avesteyn trok de zege naar zich toe.

ELI-DVS 2-1. ELI had het initiatief vanaf het begin, waarbij de thuisploeg voortdurend de aanval zocht. Coen Brouwers scoorde de 1-0, nadat hij een rebound van Robert Neijlen benutte. Dat was na 25 minuten. In de 70ste minuut werkte Neijlen een corner van Jaccy van den Enden binnen, 2-0. Op het einde deed DVS nog wat terug via Wester Wester: 2-1.

VOW-Pusphaira 3-0. Het was een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. VOW was beter in het afronden van de kansen. Het werd 1-0 kort voor rust. Pusphaira schoot in de 70ste minuut tegen de paal en vijf minuten later werd het 2-0. In de 82ste minuut maakte VOW 3-0.

Woenselse Boys-DOSL 1-4. De thuisploeg kwam na een kwartier op 1-0 via Tommy Knigge. Daarna sloeg de wedstrijd om. Roel van Geldorp maakte de 1-1 na een halfuur en Rick van Hooff liet vijf minuten voor rust de 1-2 aantekenen. DOSL gaf in de tweede helft rust niks meer weg. Martijn Bax verzilverde een strafschop (1-3)en René Bolster bepaalde de eindstand op 1-4.