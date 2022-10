Koploper Best Vooruit imponeert; Marvilde en Geldrop boeken eerste zege

Best Vooruit - FC Boshuizen 5-0. Best Vooruit heeft met grote cijfers gewonnen van FC Boshuizen. Verloor het eind vorig seizoen in Leiden tijdens de nacompetitie nog met 2-1, in Best kwamen de Leidenaren geen moment in de wedstrijd. Al na vijf minuten scoorde Tim Fiolet de 1-0, na een vrije trap die voortkwam uit een aanval die hij zelf had opgezet. Een kwartier later tikte Fiolet de 2-0 binnen na een slimme combinatie met spits Robin Buiks. Nog voor rust was het Buiks zelf die de 3-0 van dichtbij binnentikte. Na goed wegdraaien tekende Stijn Beekx voor de 4-0 en een eigen doelpunt bepaalde de eindstand op 5-0.

Marvilde - TAC’90 2-0. Na twee remises en een nederlaag behaalde Marvilde de eerste zege. Sil van Herwijnen opende in de 25ste minuut de score, 1-0. Dat was ook de ruststand. In de 90ste minuut verdubbelde Mitchell Slegers de voorsprong voor de thuisploeg. Een verdiende zege voor Marvilde die nog hoger had kunnen uitvallen.

Nemelaer - Geldrop 0-1. Al na twee minuten spelen nam Geldrop de leiding door een doelpunt van Rensel Bryson, die een slippertje in de defensie van Nemelaer dankbaar afstrafte. Nemelaer drong daarna aan, maar doelman Len van Gestel hield de voorsprong van Geldrop in stand. In de slotfase kwam Nemelaer nog met tien man te staan na een tweede gele kaart voor Pieter Vugts.

VOAB - FC Eindhoven 0-3. FC Eindhoven is door een 0-3 zege bij VOAB opgeklommen naar de tweede plaats. Al na twaalf seconden viel de 0-1. VOAB speelde bal na de aftrap terug richting eigen doel, maar Wael Nasser onderschepte het speeltuig en zette FC Eindhoven op voorsprong, 0-1. Na 28 minuten spelen moesten de bezoekers verder met tien man, centrale verdediger Servet Yazgan kreeg zijn tweede gele prent. Toch hield FC Eindhoven met veel inzet goed stand en in de slotfase deelde Nasser de genadeklap uit aan VOAB door de 0-2 en 0-3 te maken.

Heeze - ’t Zand 2-7. Nadat 't Zand in de elfde minuut op voorsprong was gekomen, bracht Tom Derkx Heeze op gelijke hoogte, 1-1. De bezoekers maakten vervolgens de 1-2 en ook daar had Heeze snel weer een antwoord op via een doelpunt van Gijs Moerenhout, 2-2. Maar vervolgens ging het helemaal mis voor de thuisploeg en liep 't Zand na een 2-3 ruststand uit naar 2-7. Jorg van Galen mocht in de 84e minuut nog een strafschop nemen voor Heeze, nadat hij zelf gevloerd was. Maar hji schoot over, zodat het bij 2-7 bleef.

Sil van Herwijnen maakt de 1-0 voor Marvilde tegen TAC'90.