Koploper Best Vooruit wint ook derde duel; gelijkspel bij Geldrop tegen Marvilde; pak slaag voor Heeze

EERSTE KLASSE BKoploper Best Vooruit is na drie speelronden nog foutloos in de de eerste klasse B. De ploeg won in Den Haag met 2-3 bij TAC'90. Het eerste competitieduel ooit tussen Geldrop en Marvilde eindigde in 2-2. De nog puntloze hekkensluiter Heeze beloofde een offday bij Kruisland en verloor met 8-1.

Geldrop - Marvilde 2-2. Beide ploegen waren na afloop tevreden met de remise. Dat was ook de enige juiste conclusie na negentig minuten veel gedraaf, af en toe onbehouwen spel en vier doelpunten die broederlijk werden verdeeld. Geldrop leek al snel de beste papieren te hebben. Twee keer werd vanuit de defensie van de Geldroppenaren de bal achter de Marvilde-verdediging gedeponeerd waarop Wessel van Moorsel in de tiende – en 22ste minuut resoluut uithaalde, 2-0. Nog voor de pauze had de ploeg van coach Frank Weijers de schade hersteld. Tien minuten na de 2-0 toonde Sil van Herwijnen zich niet zelfzuchtig en bediende Gideon Pieschel, vorig seizoen nog in het groenwit van Geldrop, op maat, 2-1. De 2-2 viel vlak voor rust. Nu was het Van Herwijnen zelf die de trekker overhaalde. Na de pauze kregen beide ploegen opgelegde mogelijkheden waarbij Wessel van Moorsel het dichtst bij de 3-2 was.

TAC’90 - Best Vooruit 2-3. Robin Buiks opende al na twee minuten de score voor Best Vooruit. Hij nam na een voorzet van Tim Fiolet ook de 0-2 voor zijn rekening. Na de aansluitingstreffer van TAC'90 maakte Buiks zijn derde van de midag, 1-3. Dat was ook de ruststand. TAC’90 kwam nog op 2-3, maar Best Vooruit hield daarna stand en boekte de derde zege op rij.

Kruisland - Heeze 8-1. In de eerste helft liep Kruisland al uit naar een 4-0 voorsprong. Nog voor rust maakte Heeze de 4-1, maar in de tweede helft kwamen de gastheren nog vier keer tot scoren: 8-1.

FC Eindhoven AV - Sarto 1-1. FC Eindhoven AV was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar verzuimde de kansen te verzilveren. Daardoor kon Sarto in de tweede helft de leiding nemen, door een doelpunt van Jules Swaak. In de 94ste minuut stelde Patrick N’koyi toch nog een punt veilig voor de thuisploeg, 1-1.