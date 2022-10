Koploper Budel blijft door winst bij Lierop schadevrij

Lierop - Budel 1-3. De eerste helft was Budel de betere ploeg. Maar na een half uur was Lierop dicht bij de openingstreffer, de defensie van Budel voorkwam op de doellijn ternauwernood een treffer. Aan de overzijde had Rik Bogers pech dat zijn lob op de paal belandde. In de 40ste minuut sloeg Lierop alsnog toe. Na een assist van Bas van de Wittenboer schoot Tijn van Nuenen raak, 1-0. Na de pauze gooide Budel er een schepje bovenop. In de 53ste minuut tikte Stan van Leeuwen op aangeven van Rik Bogers de 1-1 binnen. Zeven minuten later was de 1-2 een feit door toedoen van Jasper Beerten. Een slotoffensief van de thuisploeg bracht Budel nog in het nauw. In de 85ste minuut leek Lierop langszij te komen. Tijn van Nuenen verschalkte doelman Dennis van Gils, maar op advies van de grensrechter keurde scheidsrechter Van Dijk de treffer af omdat de aanvaller van Lierop buitenspel zou hebben gestaan. Diep in blessuretijd viel nog de 1-3, een doelpunt van Rik Bogers.