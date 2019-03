Koploper HVV buigt achterstand om in winst, doelman Knapen behoedt Rood Wit’62 voor nederlaag

FC De Rakt – Rood Wit ’62 0-0. Een sterker Rood Wit ’62 heeft onnodig puntenverlies geleden op bezoek bij FC De Rakt. De ploeg van Pim Kornuyt had in de openingsfase het meeste balbezit maar kwam niet verder dan enkele afstandschoten. Op slag van rust werd de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk maar een inzet spatte uiteen op de paal. In de tweede helft domineerden de Helmonders maar waren ze slordig in de eindfase. Wessel Knapen voorkwam in de slotfase met een knappe redding dat Rood Wit ’62 met lege handen naar huis ging.

HVV Helmond – VOW 4-2.

Koploper HVV Helmond had het moeilijk in de openingsfase tegen VOW uit Zijtaart en kwam tegen de verhouding in op voorsprong dankzij Charif Lopes. Daarna kwam VOW terug in de wedstrijd en nam het op het half uur zelfs een voorsprong. Na wat omzettingen begon de thuisploeg beter te voetballen en via Mo Yahia en Appie Yahia ging het met een 3-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft kwam de overwinning nimmer in gevaar en bepaalde Appie Yahia de eindstand op 4-2.