Koploper Nijnsel niet te stoppen: achtste zege op rij

Nijnsel – SDDL 2-1.

De wedstrijd werd in Demen gespeeld. Het eerste kwartier kabbelde voort zonder noemenswaardigheden. In de zestiende minuut werd de beweeglijke spits Stefan Hulsen van de bezoekers gevloerd in de zestien; Hulsen voltrok zelf het vonnis: 0-1. Daarna ontvlamde de wedstrijd. In de 35ste minuut zag de gehinderde spits van de gastheren een klein gaatje en hij schoot bekwaam de gelijkmaker binnen. De 1-1 was tevens de ruststand. Vijf minuten na rust raakte een SDDL-verdediger ongelukkig de bal met zijn hoofd en passeerde daarmee zijn eigen graaiende keeper, 2-1. Daarna werd het een schoppartij; SDDL ging er keihard in en de scheidsrechter van dienst bleek alleen maar gele kaarten bij zich te hebben. Uiteindelijk werd de zwaarbevochten zege over de streep getrokken.