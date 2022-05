Koploper RPC verliest, achtervolger Bladella wint wel en loopt in

RPC - Reusel Sport 1-3. Steef Vosters bracht Reusel Sport al in de tweede minuut aan de leiding. Daarna kopte Patrick Philippart op de lat namens de thuisploeg, maar viel de goal weer aan de andere kant. Nick Wouters zorgde voor 0-2. Vlak voor rust betekende een vrije trap van Sidney Gakpo de aansluitingstreffer voor RPC, maar in de tweede helft vergrootte Reusel Sport de marge weer via Tuur de Laat, 1-3. Daarna was de thuisploeg nog dicht bij een tweede goal, maar trok Reusel Sport-doelman Boudewijn van Buggenum zijn ploeg erdoor.

Wilhelmina Boys - Dommelen 2-1. Wilhelmina Boys heeft belangrijke punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen Dommelen. De bezoekers kwamen via een doelpunt van Igor Smit nog wel op voorsprong, maar Wilhelmina Boys kwam nog voor rust op gelijke hoogte door een goal van Lars Kuys. In de tweede helft besliste de thuisploeg de wedstrijd via een goal van Bas Postema, 2-1.

DBS - Unitas’59 3-1. DBS was de betere ploeg in de eerste helft en kwam op voorsprong via Djes Koekendorp. In de tweede helft verdubbelde Koekendorp de score, voordat Unitas’59 via een strafschop terug in de wedstrijd kwam. Shane van Bosstraten zorgde vanaf elf meter voor 2-1. DBS kwam even in de verdrukking, maar was uit de brand toen de 3-1 van René de Vries viel.