Koploper SVSH maakt geen fout; Tien treffers bij Tongelre

VIJFDE KLASSE C + E ZUID IIKoploper SVSH had een eenvoudige middag op bezoek bij Leveroy en won ruim met 0-4. Bij RKSVV - Tongelre bolde het net tien keer, 2-8 werd het.

Vijfde klasse C

Nieuw Woensel - Rood-Wit’67 3-1.

Nieuw Woensel boekte een moeizame overwinning op Rood Wit'67. Bij de thee stond het 2-0 via treffers van Jens van Mil en Niels Perrenet. Robin van Vuurden zorgde voor de aansluitingstreffer waarna de gelijkmaker in de lucht hing, deze viel niet en in de slotfase werd het duel via via Jordy Verhagen beslist, 3-1.

Egchel - Olympia Boys 1-3.

In een matige wedstrijd won Olympia Boys dankzij een hattrick van Brent Vulders en werd het 1-3 op bezoek bij Egchel. In de eerste helft opende Vulders na twintig minuten de score. Twintig minuten voor tijd schoot hij de 0-2 binnen en na de aansluitingstreffer van Egchel bepaalde Vulders in blessuretijd, vanaf de strafschopstip, de eindstand op 1-3.

Leveroy - SVSH 0-4.

In de eerste helft opende Erwin Toonders de score en bepaalde Tijn van den Tillaar de ruststand op 0-2. In de tweede helft domineerden de oranjehemden en liep het via treffers van Van den Tillaar en Bram van Mierlo uit naar een ruime 0-4 overwinning.

RKSVV - Tongelre 2-8.

Tongelre had geen enkele moeite met RKSVV en boekte via treffers van Michael van Hout (4), Boubacar Diallo (2) en Boubou Gansiry Dioum (2) een ruime overwinning.

Vijfde klasse E

MVC - Astrantia 1-0.

Rob van Gerwen werd de matchwinner namens MVC in de thuiswedstrijd tegen Astrantia. In de eerste helft hadden de bezoekers het betere van het spel maar qua kansen was het schaars. In de tweede helft was MVC iets sterker en na iets meer dan een uur spelen schoot Van Gerwen de winnende tegen de touwen.

Boerdonk - Fiducia 1-2.

Fiducia had veel personele problemen, liefst acht spelers zitten in de lappenmand. Toch boekte de equipe van trainer Rene van Schijndel een knappe 1-2 overwinning op bezoek bij Boerdonk. De eerste helft was uitstekend van de bezoeker en via Pieter Ploegmakers en Martijn Bukkems stond het na een half uur 0-2. Op slag van rust viel de aansluitingstreffer. In de tweede helft overheerste de spanning en stond Fiducia met de rug tegen de muur maar hield het knap stand.

HBV - Elsendorp 2-1.

Op bezoek bij de koploper leed Elsendorp een onnodige nederlaag. Zeker in de eerste helft hadden de bezoekers het betere van het spel en kreeg het enkele mogelijkheden maar het faalde in de afronding. De thuisploeg scoorde wel en deed dat aan het begin van de tweede helft nogmaals. Met nog een kwartier op de klok maakte Stijn Vos de 2-1. Het slotoffensief leverde nog enkele kansen op maar de gelijkmaker viel niet.