Koploper ZSC als enige zonder puntenverlies

ZATERDAGVOETBAL Lange ongeslagen status zaterdag­team De Braak ten einde na verlies in Arnhem; Rood-Wit V thuis onderuit

Na in 2022 zestien competitieduels ongeslagen te zijn gebleven, liep het zaterdagteam van De Braak in 3A tegen een 3-0 nederlaag aan bij koploper ESA in Arnhem. Rood-Wit Veldhoven verloor in 4F met 1-3 van Margriet.

11:48