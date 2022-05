Kranenmortelderby eindigt onbeslist

Braakhui­zen verkeert in sportief noodweer, maar blijft vertrouwen houden in directe handhaving: ‘We gaan de nacompeti­tie ontlopen’

Braakhuizen verkeert in zwaar weer. Met nog zes wedstrijden op het programma komt de nacompetitie steeds dichterbij, vooral na gevoelige nederlagen tegen NWC (0-8) en hekkensluiter Beerse Boys (1-0). Ondanks de sportieve nood heeft rechtsback Brian Driessen vertrouwen in een goede afloop: ,,We hebben wat recht te zetten.”

