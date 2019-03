Lalisang keert bij Mierlo-Hout terug op het oude nest

In 2013 volgde Lalisang (27) de omgekeerde weg. Hij stapte toen over van het net uit de tweede klasse gedegradeerde Mierlo-Hout naar Gemert. Enkele jaren daarvoor brak de vanuit de eigen jeugd overgekomen Lalisang door in het eerste elftal van de Helmondse vereniging. Bij Gemert ontwikkelde de Helmonder zich tot belangrijke pion, maar eerder dit seizoen gaf hij aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en liet hij weten Sportpark Molenbroek te zullen verlaten.