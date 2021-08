Leijten scoort vrijwel nooit voor Gemert, maar tegen Dongen was zijn goal van groot belang

Normaal gesproken staat Jens Leijten bij Gemert op het wedstrijdformulier als rechtsback, maar zondag niet. Leijten werd door trainer Reinald Boeren een linie naar voorgeschoven. Het was Kees Brugmans die Leijtens zijn vaste plek rechtsachter overnam. ,,Vorige week stond Jorzolino Falkenstein erin, maar die was er niet bij vanwege een blessure. We hadden de variant waarbij ik wat dieper sta en Kees rechtsback al vaker geprobeerd in vriendschappelijke wedstrijden. Toen pakte het goed uit”, aldus Leijten. In de wedstrijd tegen Dongen leek die tactische zet lange tijd minder goed uit te pakken. ,,Er zijn harde woorden gesproken in de rust”, zei Leijten na afloop van de wedstrijd.