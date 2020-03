Lelijke goals en mooie trofee voor FC Eindhoven-vleugelflitser Gino de Wijs

Pas 23 jaar, maar Gino de Wijs heeft nu al een paar trofeeën om trots op te zijn. Als pronkplek is gekozen voor een plank in de computerkast, midden in de woonkamer. Meest in het oog springend is de Coen Dillen Trofee uit 2013, gekregen voor zijn 25 treffers in de UNA B1 en ontvangen uit handen van toenmalig PSV'er Georginio Wijnaldum.