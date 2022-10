Lierop draait 0-2 achterstand om in 4-2 zege; FC Cranendonck wint slechte wedstrijd van DESM

FC Cranendonck - DESM 2-1.

De eerste helft van het treffen tussen Cranendonck en DESM was het aanzien nauwelijks waard. Slecht voetbal van beide teams en amper mogelijkheden resulteerden in een bloedeloze 0-0 ruststand. In de tweede helft was het veel leuker op sportpark De Braken. Cranendonck was sterker, maar kwam uit het niets op achterstand. Daan Driessen tekende met een knappe treffer voor de gelijkmaker waarna Nory Saanen in de slotfase de matchwinner werd.

Rood-Wit’67 - Neerkandia 0-2.

Kjell Kusters werd met twee treffers de matchwinner voor Neerkandia op bezoek bij Rood Wit'67. In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd en stond goed keeperswerk doelpunten in de weg. Neerkandia was in de tweede helft duidelijk de betere en een kwartier voor tijd maakte Kusters de eerste treffer van de middag. Zeven minuten later bepaalde hij met een houdbaar schot de eindstand op 0-2.

Lierop - Maarheeze 4-2.

Na een half uur spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor Maarheeze op bezoek bij Lierop, dankzij twee treffers van Remy Verhoeven stond het 0-2. Vijf minuten voor het rustsignaal schoot Tijn van Nunen de aansluitingstreffer tegen de touwen en twee minuten later zorgde hij voor de 2-2 ruststand. Lierop kwam in een flow en drukte in de tweede helft door. Na een uur schoot Kevin Geerts de derde treffer binnen en tien minuten later schoot Hidde Maas het leer tegen de touwen en bepaalde de eindstand op 4-2.

SSE - Budel 0-2.

Het werd een makkelijke middag voor 'het andere oranje’ op bezoek bij de paarshemden van SSE. Stan van Leeuwen opende in de twaalfde minuut de score. Budel controleerde daarna en zag SSE enkele speldenprikjes uitdelen. Kansen waren er voor de bezoekers genoeg maar pas acht minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid dankzij de tweede treffer van Van Leeuwen.

FC Oda - ONDO 0-0.

De hoogtepunten waren schaars in het treffen tussen Oda en ONDO, strijd was er op het veld des te meer. Het resulteerde in de eerste helft tot enkele kleine mogelijkheden over en weer. Het tweede bedrijf gaf eenzelfde spelbeeld waarin ook niet werd gescoord.

RKMSV - SVSH 1-0.

Het was in de eerste helft eenrichtingsverkeer richting het doel van RKMSV, maar de kansen waren niet besteed aan Wesley Maas, Bram van Mierlo en Stefan Maas. Waardoor SVSH met de brilstand op het scorebord de rust inging. In de tweede helft kreeg de ploeg van trainer Niels Roijakkers de deksel op de neus toen RKMSV bij de eerste mogelijkheid direct scoorde. SVSH was daarna niet bij machten om de gelijkmaker te scoren.