Lierop verrast Stiphout Vooruit, trainer HVV trefzeker

VIERDE KLASSE F ZUID IIDoor een verrassende nederlaag van koploper Stiphout Vooruit is de spanning weer volledig terug in de vierde klasse F. HVV Helmond had geen enkel probleem met SJVV en zag zelfs de trainer een doelpunt maken.

SSE - ONDO 1-0.

In een wedstrijd waarin weinig gebeurde, trok de thuisploeg verdiend aan het langste eind. Voor rust wist alleen Erwin Altena gevaarlijk te worden; zijn schot belandde op de paal. ONDO en SSE wisten in de streekderby nauwelijks iets te creëren en het spel was zeer matig. SSE was de ploeg die het meest op zoek ging naar het doelpunt en kwam na het uur ook op voorsprong. Een afstandsschot werd niet goed verwerkt door de ONDO-goalie waarna Roel Smits er als de kippen bij was om binnen te tikken. Na de voorsprong verzuimde Altena om de wedstrijd in het slot te gooien, maar ONDO werd niet meer gevaarlijk en dus eindigde het in 1-0 voor SSE.

Rood-Wit’62 - Bruheze 0-1.

Beide Helmondse ploegen kenden voorafgaand een goede reeks. Ze wonnen allebei de laatste drie wedstrijden. De vraag was wie vandaag die reeks kon vervolgen. Het was vanaf het begin duidelijk dat het geen kansrijk duel zou worden. Rood-Wit had veel de bal, maar echt aanvallen was lastig. Bruheze had nog minder te vertellen. Toch kwam de goal voor de uitploeg. In de 43e minuut gaf Ivy Verleisdonk de bal vanaf links voor. Antonie van Lierop liep naar de bal en kopte via de grond raak: 0-1. Na rust was het balbezit juist voor de ploeg uit Brouwhuis. Zij kregen wel een grote kans op de 0-2, maar Niels van Kraaij schoot over. Rood-Wit had gelijk kunnen maken. Twee keer kon Kevin Cox redden. De wedstrijd bleef in het voordeel van Bruheze, dat de 0-1 over de streep trok.

Milheezer Boys - ASV’33 0-0.

,,Het was niet om aan te zien” oordeelde Milheezer Boys-trainer Han van Rosmalen. Beide teams wilden niet verliezen en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Kansen waren er niet en na negentig minuten floot de scheidsrechter af, 0-0.

Stiphout Vooruit - Lierop 1-2.

Koploper Stiphout Vooruit leed een verrassende nederlaag tegen Lierop. De bezoekers wonnen dankzij een uitblinkende doelman Han Maas met 1-2. Lierop startte goed en Kevin Geerts verscheen in de openingsfase vrij voor het Stiphoutse doel maar scoorde niet. Niet veel later was het toch 0-1. Geerts schoot binnen op aangeven van Tijn van Nuenen. De koploper was in de openingsfase van de tweede helft heer en meester en kwam via Luuk de Vries op gelijke hoogte, 1-1. Daarna eiste doelman Han Maas van Lierop de hoofdrol op; met enkele sublieme reddingen hield hij zijn ploeg in de wedstrijd. Dankzij Hidde Maas trok de ploeg van trainer Mark Lommen de overwinning in blessuretijd naar zich toe, 1-2.

HVV Helmond - SJVV 5-0.

Van een echte wedstrijd was vanaf het eerste fluitsignaal geen sprake. HVV Helmond drong SJVV terug en kwam via Zohir Elmaach op voorsprong, 1-0. Nogmaals Elmaach, Tony van der Wijst en Appie Yahia bepaalden de ruststand op 4-0. In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer richting het doel van SJVV. Het was dat de thuisploeg met weinig concentratie speelde anders was een overwinning met dubbele cijfers realistisch geweest. Uiteindelijk werd het 5-0 door een doelpunt van trainer Mo Yahia.

Mifano - Bavos 3-0.

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten, het voetbal was barslecht en kansen werden niet gecreëerd. De bal rolde amper in de tweede helft toen Jop Ragetlie Bavos op voorsprong moest schieten, maar zijn vizier stond niet op scherp. Rowan Verberne opende op het uur de score voor Mifano, vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij hard raak, 1-0. Een kwartier later was het wederom Verberne die, op identieke wijze, de tweede treffer tegen de touwen schoot. Het slotakkoord was voor Maurice van Hoof die op aangeven van Jelle Kniepstra de eindstand bepaalde op 3-0.

Brandevoort - SPV 4-2.

Al na een kwartier stond SPV met 0-2 voor tegen Brandevoort. Toon van Lierop en Rens van de Berg straften defensief geklungel af bij de Helmonders. Na iets meer dan twintig minuten kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en scoorde Stavros Pavlakis de aansluitingstreffer. Uit een vrije trap maakte Emre Bars de gelijkmaker, 2-2. Jan van de Laarschot schoot in de slotfase van de eerste helft nog op de paal namens Brandevoort. In de tweede helft drukten de Helmonders door, Bars schoot de 3-2 uit een strafschop op het scorebord en Pavlakis bepaalde de eindstand op 4-2.