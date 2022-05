Liessel heeft weinig aan punt; Handel verzekerd van nacompetitie

Overzicht | topper in Gemert eindigt onbeslist; RPC en Stiphout Vooruit veroveren kampioen­schap

De topper in de derde divisie tussen nummer 2 Gemert en koploper OFC eindigde zondag onbeslist: 1-1. Het blijft zo ongemeen spannend in de strijd om het kampioenschap. RPC verzekerde zich op de voorlaatste speeldag van de titel in 3D Zuid 1 door Nijnsel met 3-0 te verslaan. De Stratumse ploeg keert na drie jaar terug naar de tweede klasse. Stiphout Vooruit bemachtigde het kampioenschap in 4F Zuid 2 na een 2-0 zege op Bavos.

