Liessel moet meerdere erkennen in Merefeldia; Handel verslikt zich

Derde klasse C

Liessel - Merefeldia 0-1.

,,De eerste helft was van beide kanten mat. We kregen wel wat kansjes, maar maakte die niet af. Vlak na rust komen zij op voorsprong en dan vergeten we te voetballen. We zette alles op alles, alleen hanteerde we te veel de lang bal‘’, vertelt Daniel Voigt, trainer van Liessel. Voigt geeft ook aan zich niet meer druk te maken. ,,We hebben veel geblesseerden en vaak zijn spelers afwezig, dan stop ik met mij er druk om te maken. We hopen de nacompetitie te halen.‘’