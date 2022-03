Liessel pakt eerste puntje van 2022; Handel wint van Rood Wit

DERDE KLASSE C + D ZUID IIGemengde gevoelens bij Liessel na afloop van de wedstrijd tegen Blerick. Het eerste punt van 2022, maar ook een zuur gevoel na de gelijkmaker in de vlak voor tijd van Blerick. Handel won simpel van Rood Wit.

Derde klasse C

Blerick - Liessel 2-2.

Op het begin van de wedstrijd leek een gelijkspel nog ver weg voor Liessel. Al na twee minuten kwam Blerick via een terecht gegeven penalty op voorsprong: 1-0. ,,De eerste helft waren we slecht. Een helft die we kunnen wegstrepen”, aldus Liessel-trainer Daniël Voigt. Toch maakte Liessel voor rust nog gelijk via Hein van Kemenade. De tweede helft ging het wat meer gelijk op, na een uur spelen maakte Luuk Engels de 1-2. Lang leek Liessel er met de overwinning vandoor te gaan, niets bleek minder maar. In de absolute slotfase maakte de thuisploeg nog gelijk. Het leverde een dubbel gevoel op bij Liessel. ,,Aan de ene kant zijn we blij met het eerste punt van 2022, maar het is zuur dat je zo laat nog een doelpunt tegen krijgt”, baalde Voigt.

Derde klasse D

De Braak - Melderslo 0-3.

,,Ze hadden vier kansen en scoren er drie”, analyseerde De Braak-coach Wim de Roij. Het was geen makkelijke middag voor de Helmonders. ,,Het hoofdveld was echt onbespeelbaar, onze middenvelders hebben een stijve nek van het volgen van de lange ballen. Kort spelen was echt onmogelijk.” Voor rust kwam De Braak door persoonlijke fouten 0-2 achter. In de tweede helft liep Melderslo uit naar 0-3.

Rood Wit - Handel 0-2.

In een tijdsbestek van twee minuten zette Handel Rood Wit opzij. In de twintigste minuut scoorde Ruud Konter de 0-1 en twee minuten later tekende Guus Fonken voor de 2-0. In het restant kwam Handel niet meer in de problemen. ,,Maar in de tweede helft hebben we veel te weinig gescoord. We hadden veel ruimer moeten winnen”, volgens Handel-trainer Sander Janssen.