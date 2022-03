Liessel wint weer eens; Handel en De Braak laten punten liggen

VIJFDE KLASSE C (ZUID 1) Knegselse Boys boekt riante zege bij De Bocht’80

,,Zoals we de wedstrijd in zijn gegaan, zo winnen we nog niet eens van de pupillen.” Willy van Hout was duidelijk over zijn ploeg. De Bocht’80 verloor op eigen veld namelijk met 0-4 van Knegselse Boys, nadat het afgelopen zondag nog knap won van Netersel (2-1).

