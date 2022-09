LIVE | Amateurvoetbal weer begonnen, volg hier alle duels op de Brabantse velden

De bal rolt weer in het Brabantse amateurvoetballandschap. Veel clubs komen voor het eerst dit seizoen in de competitie in actie. Een van de meest in het oog springende duels is de wedstrijd van Gemert, dat in eigen huis koploper ADO’20 treft. Volg alle duels hier via ons liveblog!