LIVE | Bladella en RPC willen degradatie uit tweede klasse voorkomen, ONDO strijdt met Bavos om plek in derde klasse

amateurvoetbal Deurne redt het niet tegen Chevremont, ploeg kan terugkeer in hoofdklas­se vergeten

30 mei Deurne speelt in de eerste ronde van de nacompetitie in Zuid-Limburg. De ploeg gaat proberen de eerste horde te nemen naar een terugkeer in de hoofdklasse. Tegenstander is Chevremont.