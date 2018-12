LIVE | Bladella hoopt tegen Marvilde op eerste seizoenszege, Mierlo-Hout ontvangt Someren

districtbeker Zuid 1 Bergeijk in districts­be­ker kansloos onderuit bij LRC

22 december Het bekeravontuur van vierdeklasser Bergeijk is ten einde. Eersteklasser LRC was zaterdagmiddag in Leerdam ondanks een vroege rode kaart ook met tien man duidelijk een maat te groot en zegevierde in het duel uit de derde ronde met 7-0.