LIVE | Braakhuizen en Oirschot Vooruit maken er een doelpuntenfestijn van, Sparta’25 komt met man minder op gelijke hoogte

Strijd boven kwaliteit, bij het Rood-Wit V van Jan van Hout: ‘Als aanvoerder pak ik mijn verantwoor­de­lijk­heid’

Wie Rood-Wit V zegt, zegt Jan van Hout. De aanvoerder en aanvaller maakt zich over een langer verblijf in de tweede klasse nog geen zorgen, maar is tegelijkertijd realistisch. ,,De ambitie om met Rood-Wit V eerste klasse te spelen is vergane glorie.”

9:00