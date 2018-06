LIVE: Braakhuizen vecht tegen SVSSS voor laatste kans op promotie

NACOMPETITIE VOOR TWEEDE KLASSE Bladella stijgt naar tweede klasse; Braakhui­zen in de herkansing

17 juni Bladella keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in de tweede klasse. De ploeg dwong zondag in de nacompetitiefinale tegen Braakhuizen promotie af door in Geldrop met 0-2 te zegevieren. Braakhuizen krijgt woensdag 20 juni een herkansingswedstrijd voor promotie tegen SVSSS uit Udenhout. Dat duel wordt gespeeld op neutraal terrein: sportpark Van den Wildenberg in Goirle.