LIVE | Brabants onderonsje tussen Gemert en UDI’19, RKPVV treft ELI

Martien Slegers, 70 Jaar lid van SV Someren: ‘Dat was een gezellige derde helft in Lierop’

5 maart SOMEREN-EIND - Someren jubileert dit jaar. 75 wordt de club. Remy Lammers was er vanaf het begin bij (zie kader). Martien Slegers, ook uit Someren-Eind, sloot vijf jaar later aan. De 81-jarige deed van alles bij de club maar speelde het liefst: ‘Voetballen met een veterbal, als je die kopte, had je meteen een wiek op je voorhoofd.’