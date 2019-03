LIVE | Brabantse kraker tussen OSS’20 en UNA gestaakt

amateurvoetbal LIVE | Gemert en UDI’19 nog niet doeltref­fend in onderonsje, RKPVV leidt tegen ELI

15:22 Carnaval zit erop, er wordt weer gevoetbald. In de titelstrijd in de hoofdklasse B moet Gemert zich zondag zien te ontdoen van UDI’19. In zondag 4F wil RKPVV bovenin mee blijven doen en moet de ploeg uit Helmond daarvoor eerst ELI uit Lieshout verslaan.