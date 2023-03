LIVE | De bal rolt weer op de amateurvelden, volg hier de verrichtingen van je favoriete amateurclub

Tom van Hoof stille kracht in successei­zoen Mariahout: ‘Ik zou graag willen weten hoeveel kilometers ik per duel maak’

Tom van Hoof (24) is dit seizoen onderdeel van de ‘geelblauwe droom’ van Mariahout. Een periodetitel werd al gepakt én zelfs de titel in de vierde klasse zit er nog in. Van Hoof blijft er nuchter onder. ,,We zien wel waar het schip uiteindelijk strandt.”