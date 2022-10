LIVE | De bal rolt weer op de velden op zachte zondag, volg alles hier op de voet

Overzicht | Bladella verslaat in derby Reusel Sport; eclatante zege Best Vooruit; SSE pakt eerste punten

Bladella won de derby tegen Reusel Sport met 2-1 en blijft daardoor koploper in de derde klasse D. In 1B behaalde lijstaanvoerder Best Vooruit een afgetekende 5-0 zege op FC Boshuizen en heeft daardoor na vier wedstrijden nog de volle buit met twaalf punten. SSE greep in 4E de eerste drie punten door buurtgenoot ONDO met 3-2 te verslaan.

16 oktober