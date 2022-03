LIVE | De bal rolt weer op verschillende amateurvelden, volg de verrichtingen hier

VIERDE KLASSE F ZUID II Lierop verrast Stiphout Vooruit, trainer HVV trefzeker

Door een verrassende nederlaag van koploper Stiphout Vooruit is de spanning weer volledig terug in de vierde klasse F. HVV Helmond had geen enkel probleem met SJVV en zag zelfs de trainer een doelpunt maken.

13 maart