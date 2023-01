LIVE | De bal rolt weer volop in het Brabantse amateurvoetbal, volg hier de ontwikkelingen

Langs de lijn heeft Harrie bij SV Someren nooit problemen gehad; ‘Maar ertussen des te meer’

SOMEREN - Zijn moeder was bezorgd dat hij door al dat gevoetbal te mager zou worden, maar Harrie Boerekamp gedijde prima door het spelletje. Inmiddels is de 82-jarige een van de sterkhouders van SV Someren, de club waarvan hij 70 jaar lid is.

18 januari