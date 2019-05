LIVE | Deurne weer gelijk tegen Chevremont

Oirschot Vooruit wijkt uit naar Best voor thuisduel in nacompeti­tie

28 mei De wedstrijd in de nacompetitie tussen Oirschot Vooruit en Kruisland wordt op zondag 2 juni gespeeld op sportpark De Leemkuilen aan de Sportlaan in Best. Aanvang 14.30 uur. Oirschot Vooruit wijkt uit naar het terrein van Best Vooruit, omdat op het eigen sportpark Moorland maandag de sloop van de kantine is begonnen. Die maakt plaats voor een nieuw clubpaviljoen.