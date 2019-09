LIVE | Doelpuntenregen bij Heeze - Deurne, Stiphout Vooruit op voorsprong

DERDE KLASSE D ZUID 1 Jeugdige talenten helpen Budel voorbij Gestel

11:22 SV Budel heeft zaterdagavond in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 3-0 gewonnen van degradant Gestel. Voor rust was er weinig te beleven en hielden de twee teams elkaar goed in evenwicht. Na rust was Budel een stuk beter.