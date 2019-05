LIVE | EFC al na 9 minuten op 5-0, UNA kijkt in eigen huis tegen achterstand aan

AMATEURVOETBAL Nominaties ED Amateur­voet­bal­ga­la 2019

18 mei Het vijftiende ED Amateurvoetbalgala vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 mei. De amateurvoetbalredactie van het Eindhovens Dagblad heeft na een zorgvuldige afweging de genomineerden uitgekozen. De prijzen voor beste spelers, trainers en clubs en de topscorers worden over twee weken uitgereikt tijdens een feestavond in eetcafé De Verlenging in het Philips Stadion. Dit zijn de genomineerden: