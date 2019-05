LIVE | FC Eindhoven AV kan titel pakken in burenruzie, De Valk moet laatste kans grijpen

Goalgetter Rick van den Boogaard doet stapje terug bij EMK

11:22 Vierdeklasser EMK zal het volgend seizoen zonder de doelpunten van spits Rick van den Bogaard moeten stellen. De 31-jarige aanvaller gaat bij de Nuenense club in het vierde elftal voetballen. Van den Bogaard speelde in totaal vijf seizoenen in het vaandelteam van EMK en maakte 92 competitiegoals voor de ploeg.