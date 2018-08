LIVE | Gemert en UNA willen hoofdtoernooi KNVB-beker bereiken

UNA wil breken met traditie en afrekenen met Eemdijk

8:08 UNA en de KNVB beker hebben eigenlijk niets met elkaar. Telkens als de Zeelsternaren denken iets in het bekertoernooi te kunnen gaan betekenen, valt de uitkomst vies tegen. Als het aan coach Jeroen van Bezouwen ligt, komt daar woensdag verandering in. ,,Het bereiken van het hoofdtoernooi is een van onze doelstellingen”, aldus de Tilburger die aan de vooravond staat van zijn tweede seizoen in Zeelst. ,,Dus moet het nu maar eens gaan geburen.”