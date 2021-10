LIVE | Gemert geeft late voorsprong tóch nog uit handen, UNA breidt voorsprong uit tegen Unitas

VROUWENVOETBAL Overzicht vrouwen: Nuenen in slotsecon­de onderuit

16:21 Nooit Gedacht – Someren/NWC 5-1. De vrouwen van SOmeren/NWC leden op bezoek bij het Geffense Nooit Gedacht een ruime maar geflatteerde 5-1 nederlaag. In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. Nadat een speelster van Someren/NWC geblesseerd raakte kwam de thuisploeg op voorsprong, 1-0. Shauny Regli tekende niet veel later voor de verdiende gelijkmaker maar pal voor het rustsignaal kwam de thuisploeg weer op voorsprong. In de tweede helft brak het Somerense verzet na de 3-1 en liep Nooit Gedacht uit naar een ruime 5-1 overwinning.