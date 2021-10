LIVE | Gemert kijkt op eigen veld al snel tegen achterstand aan

DERDE DIVISIE Aanwinst Meyssen kopt Gemert in slotminuut naar gelijkspel

3 oktober Westlandia - Gemert 1-1. Na zeven wedstrijden is Gemert nog steeds ongeslagen in de derde divisie. In Naaldwijk werd in blessuretijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Westlandia. De eerste twintig minuten gebeurde er niet bijster veel op sportpark De Hoge Bomen. De eerste mogelijkheid was voor Westlandia maar het schot ging voorbij het doel van Stefan Tielemans. Na iets meer dan twintig minuten was het wel raak voor Westlandia, Jedsel Markes rondde een snelle counter af. Via Joost Habraken was Gemert dichtbij de gelijkmaker maar zijn lob ging net naast. In de tweede helft blonk doelman Tielemans uit, met enkele knappe reddingen hield hij Gemert in de wedstrijd. De ploeg van Reinald Boeren kreeg via Willem den Dekker en Ralf Kemper mogelijkheden om langszij te komen maar het duurde tot diep in blessuretijd alvorens de treffer viel. Yentl Meyssen kopte raak en bepaalde de eindstand op 1-1.