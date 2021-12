LIVE | Gemert kom in beginfase goed weg na megakans ADO-aanvaller Elia

Overzicht | Oirschot Vooruit wint tijdens doelpunten­fes­tijn, Sparta’25 haalt met tien man punt op in Mier­lo-Hout

Ondanks een hoop afgelastingen hadden we wel degelijk een mooie speelronde in het amateurvoetbal. Oirschot Vooruit won in een doelpuntenfestijn op bezoek bij Braakhuizen. In de derby Mierlo-Hout - Sparta’25 sleepte de bezoekers er met tien man een punt uit. Dit en meer in ons overzicht.

28 november