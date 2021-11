LIVE | Gemert neemt nog weinig risico's tegen OSS’20, Budel op voorsprong

Topscorers­klas­se­men­ten: Joran Vermeulen van De Valk werkt zich met hattrick naar koppositie

Mede dankzij een hattrick van Joran Vermeulen won De Valk zondag met 2-5 bij Braakhuizen. Vermeulen verdubbelde daarmee zijn competitietotaal en is nu in de topscorerslijst van de tweede klasse gedeeld eerste met Koen de Louw van Someren. Brent Vulders van vijfdeklasser Olympia Boys scoorde zondag tegen Altweerterheide vier keer en heeft nu negen goals gemaakt. Hij staat daarmee gedeeld tweede in de topscorerslijst van de vijfde klasse.

9 november