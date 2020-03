LIVE | Gemert ontvangt subtopper, Nuenen zoekt aansluiting

TRAINERSCARROUSEL Hekkenslui­ter Rhode breekt met trainer John Meijs

7 maart Rhode heeft besloten om direct de samenwerking met hoofdtrainer John Meijs te beëindigen. Dit nadat vastgesteld is dat er onvoldoende vertrouwen is in zijn rol van trainer-coach. Rhode is met tien punten hekkensluiter in de eerste klasse C en wacht al elf wedstrijden op de derde competitiezege.